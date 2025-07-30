Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться не менее месяца

Директор филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров отметил, что более сильных толчков не ожидается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца после землетрясения в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами", - говорится в сообщении в Telegram.

Директор филиала Данила Чебров отметил, что афтершоки после землетрясения будут продолжатся еще долго, но более сильных толчков не ожидается.

"В настоящий момент продолжатся афтершоки, они уже идут, и все их чувствуют. Эти афтершоки будут продолжаться теперь еще дольше, чем мы обещали, <…> их интенсивность будет достаточно высокая. Тем не менее, более сильных толчков мы не ожидаем в ближайшее время. Ситуация находится под контролем, все оперативные подразделения Камчатского филиала Единой геофизической службы работают в режиме ЧС", - сообщил Чебров.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 8,5. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Землетрясение на Камчатке привело к обрушению стены в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, детей и взрослых в учреждении не было.