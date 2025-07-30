На остове Оаху объявлена угроза цунами

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали жителей, проживающих в прибрежных областях, немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

"Ожидаются разрушительные волны цунами, - говорится в сообщении экстренных служб острова в X. - Эвакуируйтесь из прибрежных районов в первичную зону эвакуации".

Камчатский филиал Геофизической службы РАН информировал, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,5. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что цунами высотой 3-4 м зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции "Водопадная".