Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Количество землетрясений магнитудой более 5, произошедших у берегов Камчатки за последний час, составило уже восемь. Согласно публикуемой информации от Камчатского филиала Геофизической службы РАН, толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км.

По информации филиала, с 12:41 (03:41 мск) до настоящего момента произошло восемь землетрясений, магнитуда которых колебалась от 5,1 до 5,8. Эпицентры располагались на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского на глубинах от 7 до 100 км и на расстоянии от 57 до 174 км от города. В столице Камчатского края землетрясения ощущались силой от 3 до 4 баллов.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Землетрясение на Камчатке привело к обрушению стены в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, детей и взрослых в учреждении не было.