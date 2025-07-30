Арест Сергея Симоненко также продлили

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Продление сроков следствия по уголовному делу в отношении бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство и трех эпизодах уничтожения чужого имущества, обусловлено особой сложностью расследования и объемом необходимых следственных действий, говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Срок предварительного следствия по делу продлен до 4 августа 2025 года. <…> Особая сложность расследования уголовного дела объективно обусловлена предметом доказывания по делу, характером и объемом следственных и процессуальных действий, в том числе требующих значительных временных затрат, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Доводы следствия об особой сложности расследования этого уголовного дела являются обоснованными", - сказано в них.

Согласно материалам, вместе со сроком следствия продлен и арест Симоненко до 31 июля. Адвокат экс-замглавы кубанского ГУ МЧС при обжаловании заявил в суде, что решение о продлении меры незаконно и необоснованно. Он просил суд изменить лишение свободы на домашний арест, так как Симоненко серьезно болен и при его диагнозе содержание в СИЗО невозможно. "В апелляционной жалобе защитник - адвокат Мишин Р. В. выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным, необоснованным, принятым с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. <…> Считает, что суд не учел сотрудничество Симоненко со следствием, наличие выписного эпикриза с диагнозом "аденокарцинома желудка". Диагноз подпадает под перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - говорится в документах.

Кроме того, защитник указал на якобы неэффективное проведение расследования, а также заявил, что подозрения в причастности Симоненко к инкриминируемым преступлениям необоснованны. Апелляционная инстанция с доводами адвоката не согласилась и оставила решение о продлении срока содержания Симоненко под стражей в силе.

Данные следствия

Симоненко обвиняется в двух особо тяжких преступлениях против личности - два эпизода покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ), а также в трех эпизодах организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ) - преступления средней тяжести против собственности.

Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля 2024 года, после чего Басманный районный суд отправил его под стражу. По его делу арестован другой фигурант, давший признательные показания, также заочно арестован и объявлен в международный розыск третий обвиняемый. Согласно судебным документам, экс-замглавы ГУ МЧС по Кубани в подготовке убийств изобличили его бывшие подчиненные, а также потерпевшие и свидетели. В настоящее время сам Симоненко сотрудничает со следствием. Кроме того, в апреле 2025 года Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства его коррупционных активов в виде имущества и денег на общую сумму в 360 млн рублей.

Симоненко с 2003 года проходил службу на различных должностях в кубанском ГУ МЧС. В октябре 2018 года он был уволен в связи с достижением предельного возраста службы (50 лет), но это решение главы МЧС, которым тогда был Евгений Зиничев, он оспорил в суде и попросил восстановить его в должности. На службу он вернулся спустя четыре года. В сентябре 2022 года его назначили начальником отдела технического обеспечения ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а в октябре 2023 года - замначальника главка.