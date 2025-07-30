Специалисты координируют действия всех служб и организаций, отвечающих за обеспечение безопасности и оказание помощи населению

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Камчатского края развернули региональный штаб для координации действий ведомств и служб после серии сильных землетрясений, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

"Региональный штаб развернут после мощного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению", - говорится в сообщении.