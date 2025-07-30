Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил необходимость принятия всех мер, направленных на обеспечение безопасности населения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области мобилизуют материальные резервы для устранения последствий землетрясения в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова). Об этом сообщили в правительстве региона.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу - принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

"Зафиксированы порывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение. Сформированы группы для обследования помещений и зданий на предмет разрушений. По поручению губернатора проводится мобилизация материального резерва области. Как только станет известно, сколько материалов и оборудования необходимо для ремонта жилых домов, социальных и коммунальных объектов, они будут немедленно направлены в Северо-Курильск", - прокомментировала руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева, слова которой приводятся в сообщении регионального правительства.

Землетрясение, по данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, произошло в 10:30 (02:30 мск) в акватории Тихого океана в 360,9 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина - 9 км. Землетрясение ощущалось силой до 8 баллов на территории Северо-Курильского района. Угроза цунами объявлена по всем Курилам, первая волна цунами прошла без разрушений в Северо-Курильске для жилых и социальных объектов, сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. "В заплеске не было объектов социальных и жилых. Они не повреждены. Затронута морская инфраструктура, есть локальные разрушения на территории порта, рыбопромышленных предприятий. Оценить не представляется возможным", - сказал Овсянников.

По данным МЧС России, подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Жителей города собрали на возвышенности на сопке, они будут оставаться там до полной отмены угрозы повторных волн. Сейчас вода вновь отошла от берега, там ждут вторую волную цунами.