Звонить можно по номеру 27-72-01

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала горячую линию для жителей после землетрясения на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону: 27-72-01", - говорится в сообщении.