Сильнейшее с 1952 года землетрясение случилось в Камчатском крае, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,8. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

ТАСС собрал основное о ЧП.

О случившемся

Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского в среду, 30 июля, около полудня по местному времени (около 03:00 мск).

Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7.

Губернатор региона Владимир Солодов назвал его сильнейшим за весь инструментальный период, его магнитуда составила 8,8.

Ощущаемость землетрясения составила 7-8 баллов.

Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.

Сейсмологи зафиксировали сильные повторные землетрясения магнитудой 5,1-5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского, в столице региона толчки ощущались с силой 3 балла.

Угрозу цунами объявили на побережье Авачинского залива.

Цунами высотой 3-4 м зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.

Цунами обрушилось на прибрежную часть Северо-Курильска, жителей собрали на возвышенности.

У берегов Камчатки за час произошло восемь землетрясений магнитудой более 5. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км.

Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца.

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Последствия

Несколько человек обратились в медучреждения.

Стена обрушилась в здании детсада №15 в Петропавловске-Камчатском, жертв нет.

Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены цунами.

Проблемы с интернет-соединением фиксировались на Камчатке, позже все узлы связи восстановили.

Рабочий день в камчатских госучреждениях сократили до 13:00 (04:00 мск).

Количество вызовов бригад скорой в Петропавловске-Камчатском увеличилось.

Городская детская поликлиника №1 в Петропавловске-Камчатском временно закрыта на обследование.

Реакция местных властей

В случае обнаружения опасных для конструкции трещин в жилье власти пообещали предоставить жителям временное размещение в безопасных местах.

Развернут региональный штаб.

Организована горячая линия для жителей после землетрясения на Курилах.

Власти Сахалинской области мобилизуют матрезервы для устранения последствий землетрясения в Северо-Курильске.

В Японии и США