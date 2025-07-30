По данным специалистов, цунами может достигнуть берегов Чили в среду с 21:51 по мск

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили предупредила об угрозе цунами на побережье страны после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны Алисия Себриан.

"Объявляется угроза цунами на всем побережье Чили, в том числе чилийской антарктической территории", - сказала она на пресс-конференции.

По данным чилийских специалистов, цунами может достигнуть берегов Чили в среду с 14:51 по местному времени (21:51 мск). "Мы созовем комитеты по управлению рисками при стихийных бедствиях, чтобы мы могли отслеживать ситуацию и координировать действия для информирования граждан о процессе эвакуации. У нас есть время, прибытие не будет незамедлительным", - добавила она.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке в среду утром. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.