Высота волны в различных местах составляет от 20 до 50 см

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Цунами после землетрясения на Камчатке достигло побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока, а также соседней с Токио префектуры Канагава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Высота волны в различных местах составляет от 20 до 50 см. Однако, как предупреждают специалисты, есть вероятность, что позднее придет более высокая волна. Прогнозируемая максимальная высота достигает 3 м.

Кроме того, специалисты предупреждают, что волна высотой даже в несколько десятков сантиметров представляет опасность, поскольку отличается от обычных волн и может смыть человека.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной части Японии сразу после землетрясения на Камчатке призвали к немедленной эвакуации из прибрежной зоны. Власти призывают население сохранять бдительность и не возвращаться в прибрежную зону, пока сейсмологи полностью не отменят угрозу цунами.