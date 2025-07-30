Движение некоторых поездов в Японии остановлено после объявления о цунами

Также закрыт аэропорт в городе Сендай

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Движение поездов в Японии остановлено на 41 железнодорожной линии, а также на 3 участках трасс скоростных экспрессов после получения предупреждений о цунами в результате землетрясения у Камчатки. Закрыт аэропорт в крупном городе Сендай на северо-востоке страны, сообщает информационное агентство Kyodo.

К настоящему времени цунами высотой от 20 до 50 см зафиксировано в различных районах на севере и северо-востоке Японии. О пострадавших и ущербе сообщений не поступало. Жителей призывают отойти от береговой линии и прекратить там все работы.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке в среду утром. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. В Сахалинской области РФ были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.