В Северо-Курильске цунами вынесло суда в пролив

На город обрушились три волны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Три волны обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область), последняя самая мощная - в порту сорвало со своих мест суда, их вынесло в пролив. Об этом сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

"Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету - совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта", - сказал он. Также повредило объекты рыбопромышленного предприятия.

"Все здания стоят на месте, каких-то разрушений серьезных нет. Попадали печные стояки, внутри в квартирах попадала мебель, что-то незакрепленное - у всех разруха в квартирах. <...> Плюс, возможно, пострадали какие-то коммуникации непосредственно внутри домов. <...> Сейчас тишина, давно такой тишины не было", - добавил Овсянников.

Землетрясение произошло в 10:30 (02:30 мск) в акватории Тихого океана в 360,9 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина - 9 км. Землетрясение ощущалось силой до 8 баллов на территории Северо-Курильского района. Угроза цунами объявлена по всем Курилам, первая волна цунами прошла без разрушений в Северо-Курильске для жилых и социальных объектов. По данным МЧС России, подтопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Жителей города собрали на возвышенности на сопке, они будут оставаться там до полной отмены угрозы волн. В городе звучали сирены. Сейчас - тихо, отметил Овсянников в видео, которое опубликовано в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

В Северо-Курильске проживает около 2,4 тыс. человек.