МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал кадры из Северо-Курильска Сахалинской области. Город был частично подтоплен после землетрясения с последовавшим за ним цунами.
"Северо-Курильск с дрона", - уточняется в публикации службы в Telegram.
Как сообщалось ранее, первая волна цунами прошла без разрушений. Третья, самая мощная, сорвала со своих мест суда, их вынесло в пролив.
В результате происшествия порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были подтоплены.