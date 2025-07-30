Третья, самая мощная волна, сорвала со своих мест суда, их вынесло в пролив

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал кадры из Северо-Курильска Сахалинской области. Город был частично подтоплен после землетрясения с последовавшим за ним цунами.

"Северо-Курильск с дрона", - уточняется в публикации службы в Telegram.

Как сообщалось ранее, первая волна цунами прошла без разрушений. Третья, самая мощная, сорвала со своих мест суда, их вынесло в пролив.

В результате происшествия порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были подтоплены.