Ожидаются сильные течения у входов в порты

МЕХИКО, 30 июля. /ТАСС/. Центр предупреждений о цунами ВМС Мексики объявил об угрозе цунами на западном побережье республики после землетрясения на Камчатке. По данным центра, высота волн может достигать 1 м.

"Согласно обновленной информации о мониторинге распространения цунами, вызванного землетрясением, для национального побережья ожидается высота волн от 0,3 до 1 м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

"Рекомендуется держаться подальше от пляжей до отмены предупреждения. Ожидаются сильные течения у входов в порты, поэтому следует соблюдать особую осторожность в отношении судов, находящихся в портах", - добавили там.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке в среду утром. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.