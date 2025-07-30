Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали на площади 1,2 тыс. кв. м открытое горение ангара, расположенного в деревне Лепсари во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 02:30 [мск] пожар был локализован на площади 1 200 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 1 200 кв. м. В 06:10 [мск] была ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные о пострадавших не поступали.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали ТАСС, что в деревне Лепсари загорелся ангар, внутри которого хранятся картон и бытовые отходы. Тушение осложнялось большой загрузкой склада.