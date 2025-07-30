Власти страны пока не дали указаний о необходимости эвакуации

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщило управление гидрографии и навигации Военно-морских сил южноамериканской страны.

"По итогам анализа и оценки, проведенных центром предупреждения о цунами при данном управлении, сообщаем, что данное сейсмическое событие создает условия для предупреждения о цунами на побережье Перу", - говорится в тексте.

Власти страны пока не дали указаний о необходимости эвакуации. Ранее об угрозе цунами сообщили власти Чили и Эквадора.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке в среду утром. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.