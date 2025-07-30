ТАСС: на Курилах после землетрясения эвакуировали 2,7 тыс. человек

Среди них почти 600 детей, сообщили в оперативных службах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. человек эвакуированы на Курилах в безопасные районы из-за угрозы цунами из-за землетрясения на Камчатке.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей", - сказал собеседник агентства.

В том числе был эвакуирован лагерь Русского географического общества, находившийся на мысе Курбатова на острове Шумшу. Он состоял из 12 палаток. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.