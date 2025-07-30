В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения ввели режим ЧС

Жители были эвакуированы

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области ввели режим ЧС в Северо-Курильском районе из-за произошедшего землетрясения и цунами.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС. В Северо-Курильском районе проживают 2 400 человек. Жителей эвакуировали, серьезных разрушений и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что на островах Парамушир и Шумшу сохраняется угроза цунами. Первые волны подтопили территорию порта и рыбодобывающего предприятия "Алаид". В районе отключили электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. Дизельная станция работает в штатном режиме.

"Смыло небольшой палаточный лагерь Русского географического общества, который расположился на восточном побережье. Людей своевременно предупредили, и никто не пострадал. 30 человек перешли в безопасное место. За ними направлена вахтовка", - говорится в сообщении. В оперативных службах уточнили ТАСС, что лагерь располагался на мысе Курбатова острова Шумшу.

"Сейчас задача номер один - обеспечить безопасность людей. Все они находятся в безопасном месте - на возвышенности, куда не может дойти большая волна. В район направлены ответственные специалисты областных министерств для оценки ущерба. Все необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигла 8,7. Оно стало сильнейшим землетрясением с 1952 года. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии.