На Курилах цунами подтопило палаточный лагерь РГО

Люди были эвакуированы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Палаточный лагерь Русского географического общества (РГО) подтопило в результате цунами на Курилах. Людей своевременно эвакуировали, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Смыло небольшой палаточный лагерь РГО, который расположился на восточном побережье. Людей своевременно предупредили, и никто не пострадал. 30 человек перешли в безопасное место. За ними направлена вахтовка", - говорится в сообщении.

В оперативных службах уточнили ТАСС, что лагерь располагался на мысе Курбатова острова Шумшу.