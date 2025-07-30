По предварительной информации, произошло лобовое столкновение машин "Газель" и "Лада Веста"

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Автоавария, произошедшая на дороге Самара - Оренбург в Самарской области, привела к гибели двух человек. Еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, на 96-м км автодороги произошло лобовое столкновение машин "Газель" и "Лада Веста".

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один его пассажир, второй с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.