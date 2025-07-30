На Гавайях судам приказали покинуть гавани из-за угрозы цунами

Также в штате закроют порты для прибывающих судов

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

Как указывается в сообщении, размещенном на странице местного подразделения Береговой охраны в X, был отдан "приказ всем коммерческим судам покинуть все торговые гавани в штате Гавайи". Помимо этого, предписано закрыть порты для прибывающих судов.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей.