30 июля, 07:38
Землетрясение на Камчатке

На Гавайях судам приказали покинуть гавани из-за угрозы цунами

Также в штате закроют порты для прибывающих судов

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

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Как указывается в сообщении, размещенном на странице местного подразделения Береговой охраны в X, был отдан "приказ всем коммерческим судам покинуть все торговые гавани в штате Гавайи". Помимо этого, предписано закрыть порты для прибывающих судов.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. 

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