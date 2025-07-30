Водитель и еще двое пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"29 июля около 22:30 мск на автодороге Краснодар - Верхнебаканский местный житель 2003 г. р. за рулем ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха". На месте ДТП погиб водитель мотоцикла 1990 г. р, в больнице скончалась его 34-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка ВАЗ. Водитель и еще двое пассажиров отечественного авто госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.