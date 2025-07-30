КНР объявила об угрозе цунами для Шанхая и Тайваня

Стихия может затронуть побережье Шанхая, южную часть городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), а также остров Тайвань

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов КНР объявило предупреждение из-за угрозы цунами, вызванного землетрясением у побережья Камчатки. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Центр предупреждения о цунами.

По его сведениям, цунами, вызванное недавним землетрясением, может затронуть побережье Шанхая, южную часть городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), а также остров Тайвань.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке утром 30 июля. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.