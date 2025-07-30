Их заплеск составил до 200 м, сообщил мэр округа Александр Овсянников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Четыре цунами зафиксировали в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения. Об этом сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

"Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 м. <...> До сих пор не отменена тревога цунами в цунамиопасной зоне - это территория, прилегающая к порту. Город (Северо-Курильск - прим. ТАСС) находится в цунамибезопасной зоне. По городу тревога цунами не объявлялась", - сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что тревога в связи с угрозой цунами была объявлена по всем Курилам.