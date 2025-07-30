В Сахалине не исключили повреждения электросетей после цунами в Северо-Курильске

Электричество включат только после команд МЧС, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области предполагают, что электросети и сети водоснабжения могли получить повреждения в ходе сильного землетрясения и последующих волн цунами в Северо-Курильске. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил губернатор области Валерий Лимаренко.

"Мы думаем, что повреждены электрические сети, масштаб мы не знаем, электричество мы отключили все. И включим только после команд МЧС о том, что можно будет зайти в город. Мы предполагаем, что какие-то сети водоснабжения [тоже повреждены]", - сказал глава региона.

Он добавил, что пока зримых разрушений нет, но в случае необходимости все повреждения будут ликвидированы, а сети восстановлены. Пока угроза цунами не снята. На место выдвигается первый заместитель губернатора, чтобы организовать необходимые работы.