До 31 июля сформируют список объектов для инструментального обследования, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Общая оценка материального ущерба после землетрясения в Камчатском крае будет готова в течение недели.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определил первоочередные задачи. До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели", - написал Солодов.