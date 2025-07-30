Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил медработников за преданность делу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил представить к государственным наградам бригаду врачей онкологического диспансера, которые во время сильного землетрясения не покинули пациента, а продолжили операцию. Об этом Солодов сообщил в своем Telegram-канале.

"Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм. Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу", - написал губернатор.

Ранее министр здравоохранения региона Олег Мельников сообщил о врачах онкологического диспансера, которые завершили операцию, несмотря на начавшееся землетрясение. С их пациентом все хорошо. В местных социальных сетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения из операционной. На видео ни один медицинский работник не сошел с места во время сильных толчков, удерживая пациента и оборудование.