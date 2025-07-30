Ведомство будет добиваться отмены повышения тарифов

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Нормативные акты о существенном повышении платы за коммунальные услуги в Омской области были приняты безосновательно и незаконно, считает областная прокуратура. Ведомство будет добиваться отмены повышения тарифов через суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что в Омской области были приняты указ губернатора и приказы Региональной энергетической комиссии (РЭК), на основании которых был увеличен предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Омске на 2025 год с 16,1 до 39,6.

"Установлено, что РЭК Омской области при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО "Тепловая компания", в отсутствие на то оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков. Так, необоснованно включены мероприятия, предусмотренные ресурсоснабжающей организацией на 2025 год, которые заведомо не были обеспечены финансированием (без фактического обследования сетей, в отсутствие объективной информации об их эксплуатационном состоянии и, как следствие, требуемых реальных финансовых затратах)", - сказано в сообщении.

В результате с 1 июля текущего года в Омской области были существенно увеличены тарифы на тепловую энергию компаниями "Омск РТС" и "Тепловая компания".

Прокуратура внесла представления губернатору Омской области, мэру Омска, председателю Омского городского Совета, а также директору АО "Тепловая компания". Кроме того, заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков направил в суд административное исковое заявление с требованиями признать указанные нормативные акты недействующими, приняв обеспечительные меры, запретив применение оспариваемых актов до рассмотрения иска по существу.