В Волгограде сгорел приют для собак

Погибло 20 животных, сообщили в пресс-службе МЧС РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в частном приюте для собак в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 143, поступило по системе "112". Происходило горение деревянных полов внутри металлокаркасного здания. В ходе разведки, вскрытия помещения установлено, что внутри находятся вольеры с собаками", - сказали в ведомстве.

В приюте находились около 300 собак, в результате пожара погибли 20 животных, остальные спасены. "На момент пожара животные находились в закрытых вольерах без присмотра", - добавили в МЧС.

Площадь пожара составила 250 кв. м, он ликвидирован.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.