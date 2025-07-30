Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике азиатской страны предупредило о риске возникновения волн высотой до 50 см в нескольких частях государства

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Власти Индонезии предупредили жителей об угрозе цунами, вызванного землетрясением у побережья Камчатки. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на агентство по метеорологии, климатологии и геофизике азиатской страны.

По его данным, землетрясение может вызвать волны высотой до 50 см в нескольких частях островного государства. В ведомстве призвали жителей прибрежных районов сохранять спокойствие и не приближаться к береговой линии до последующих уведомлений.

Сообщений о повреждении зданий и инфраструктуры в Индонезии из-за стихийного бедствия не поступало, отмечает Antara.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке утром 30 июля. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.