У женщины ушибленные раны головы, сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Анастасия Згода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Общее состояние женщины, получившей травму в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения, оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Камчатского края Анастасия Згода.

"Общее состояние удовлетворительное, выполнена ПХО (первичная хирургическая обработка - прим. ТАСС) раневой поверхности", - сообщила она, уточнив, что у пострадавшей ушибленные раны головы.

Пациентка поступила в больницу примерно в 12:50 (03:50 мск).