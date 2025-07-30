Троих человек задержали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержала трех местных жителей, занимавшихся подпольным производством и продажей оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"28 июля 2025 года все трое участников группы были задержаны сотрудниками угрозыска при силовой поддержке специального полка полиции главка. В ходе обысков по местам проживания фигурантов, а также в слесарной мастерской полицейские обнаружили и изъяли пистолет Макарова, 2 пистолета Glock 19, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Grand Power, составные части к ним, 12 нарезных стволов для ружей, свыше 1 000 патронов различного калибра, порох и инструменты для изготовления оружия. Все изъятое направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, весной текущего года сыщики установили, что 42-летний петербуржец, работник шиномонтажа, продал двум мужчинам самодельно переделанный из охолощенного в боевой ПМ, 56 патронов к нему, а также гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства с 10 охотничьими патронами. Арсенал был изъят, но продавца намеренно не задержали, понимая, что он не единственный участник криминального бизнеса.

Позднее полицейские установили остальных участников схемы, отвечавших за поставку оружия. По оперативным данным, добычей оружия и боеприпасов занимался так называемый черный копатель 69 лет, житель Фрунзенского района Петербурга. В нежилом помещении первого этажа дома на шоссе Революции мужчина оборудовал слесарную мастерскую, где добытое оружие переделывалось или реставрировалось и приводилось в боевую готовность. Хранение готового товара возлагалось на 54-летнего жителя города Колтуши Всеволожского района. "Криминальный тандем за достойную плату мог достать практически любое оружие и боеприпасы, а сбыт участники группы осуществляли лишь по "своим", проверенным клиентам или их связям", - отметили в ГУ МВД.