Информация о полном разрушении не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Скалы "Три брата" на входе в Авачинскую бухту, которые являются символом города Петропавловск-Камчатский, из-за землетрясения не пострадали.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

"Скалы "Три брата" на входе в Авачинскую бухту (символ города Петропавловск-Камчатский) не пострадали. Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В РСТ также рассказали, что туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности - все маршруты выполняются в штатном режиме.