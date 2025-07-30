Мужчина переводил деньги на нужды ВСУ

КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 28-летнего жителя Новокузнецка по делу о государственной измене. Мужчина переводил деньги на нужды ВСУ, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Назарова Ивана Ивановича виновным и <…> путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы, <…> с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

Мужчина был признан виновным по ст. 275 (государственная измена) и п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) УК РФ. Преступление было выявлено в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Кемеровской области. В ведомстве сообщали, что мужчина переводил деньги в фонд, из которого приобреталось военное снаряжение для ВСУ. Кроме того, он в 2023 году через интернет призывал к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.