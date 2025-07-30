Жители уже вернулись в свои дома, сообщил губернатор региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Жертв и существенных разрушений из-за цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области нет. Жители региона уже вернулись в свои дома.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Сейчас уже тот момент, когда жителям разрешили вернуться в свое жилище. <...> Они уже в той зоне, где нет беспокойства, что будет цунами", - сказал он.

Губернатор также отметил, что последнее цунами частично затопило порт и рыбопромышленное предприятие.

"Люди быстро поднялись на возвышенность, никто не пострадал", - добавил он.