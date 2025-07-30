Обрушилась одна из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Жертв и серьезно пострадавших в результате землетрясения в Камчатском крае нет.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия-24".

"По результатам обследования, которое проведено, серьезно пострадавших нет, жертв нет. У нас из разрушений - обрушение одной из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском. Садик находился на ремонте, поэтому детей в нем не было, а персонал оперативно эвакуировался, поэтому тут пострадавших не было", - сказал Солодов.