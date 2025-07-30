Фигурантам назначили наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам нападения банды Шамиля Басаева на шестую роту псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики в феврале 2000 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России, жителя Баксана КБР Казанчева Асланбека, 1971 г. р., и жителя г. Чегема КБР Батырова Анзора, 1980 г. р., не понесших за это уголовного наказания. В июне 2023 года сотрудниками ФСБ России указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия", - сообщили в ЦОС.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ, сообщила Светлана Петренко. Приговором суда Казанчеву и Батырову назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести. "Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - подчеркнули в ЦОС ФСБ.