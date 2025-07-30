Сильное землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на Курильском озере

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сильнейшее землетрясение на Камчатке вызвало цунами на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Почти все в момент начала землетрясения были на улице. Я стоял возле наших рабочих машин и увидел, как они начали трястись, потом стало очевидно, что ходит ходуном земля под ногами, все здания на кордоне стали шататься и скрипеть. Внезапно кто-то крикнул, что вода начала уходить от берега, мы увидели, как вода ушла примерно на пять метров от берега, а понтонный пирс и привязанный катер лежат на дне. Потом вода вернулась большой волной", - рассказал государственный инспектор Кроноцкого государственного заповедника Спас Тарасов, чьи слова приводятся в сообщении.

Курильское озеро - это самый глубокий и второй по площади пресный водоем на полуострове. Во время происшествия погода была нелетной, поэтому количество туристов было минимальным. Никто из сотрудников Кроноцкого заповедника и добровольцев не пострадал. Волна немного повредила понтонный пирс и привязанный к нему катер на кордоне "Озерный".

"Мы находились на смотровой вышке возле устья реки Хакыцин, одного из главных нерестилищ нерки, где собираются много медведей. Вышку затрясло, и мы быстро спустились. Стоять было просто невозможно, мы сели на землю. Увидели, как от берега отходит вода, поняли, что надо срочно убегать подальше от берега в сторону тундры. А бежать, когда земля качается под ногами, очень сложно. Хорошо, что не было большой волны", - добавила государственный инспектор Лиана Варавская.

Подземные толчки меньшей силы продолжаются до сих пор.

Разрушений зданий на кордонах нет, в настоящее время вся деятельность по охране и научным исследованиям в Южно-Камчатском заказнике, а также работа с туристами проходят в обычном режиме, отметил и. о. директора Кроноцкого заповедника Всеволод Яковлев.

Материал для фильма

В настоящее время на Курильском озере находятся и авторы будущей документальной киноленты о камчатских бурых медведях под рабочим названием "Косолапая история" - Дмитрий и Анна Шпиленки.

"Мы были в нашем домике, копировали материалы с последнего съемочного дня. У нас начали падать батарейки и жесткие диски со всех полок. Дима пытался их ловить и складывать на пол. Я видела, как обрушился огромный пласт Сыпучки, небольшой пемзовой скалы недалеко от кордона "Травяной", потом она продолжала осыпаться частями еще несколько минут. Мы услышали сильный шум озера - уже пошла высокая волна. Побежали на смотровую площадку на самой высокой точке нашего мыса. С высоты уже видели, как вода Курильского озеро переливалась через тропу в озеро Домашнее. Теперь оно полно пемзы", - рассказала продюсер фильма Анна Шпиленок.