Сети и инфраструктура операторов связи на Камчатке работают штатно

Нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-службах операторов связи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сети и инфраструктура сотовых операторов "Мегафон", "Билайн" и Т2 на Камчатке работают штатно, нарушений не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах операторов связи.

В "Мегафоне" сообщили, что никаких нарушений в работе сети не зафиксировано, все системы работают штатно. В свою очередь жалоб со стороны клиентов на работу сети не поступало. "Однако мы осуществляем постоянный мониторинг общей ситуации в регионе. Сформированы мобильные бригады инженеров с необходимым оборудованием, которые будут направлены на места в случае необходимости", - добавили в пресс-службе.

В "Билайне" рассказали ТАСС, что сеть оператора на Камчатке функционирует стабильно и без перебоев. В компании отметили, что внимательно наблюдают за состоянием инфраструктуры региона и готовы принять необходимые меры для поддержания обслуживания клиентов.

В Т2 сообщили, что техническая инфраструктура не пострадала, мобильная сеть работает в штатном режиме, также в данный момент не фиксируется рост обращений на линии поддержки. "При этом в рамках ЧС T2 ввела приоритизацию звонков в контактном центре для абонентов Камчатского края и Сахалинской области. Сотрудники офиса T2 на Камчатке в целях безопасности временно переведены на удаленную работу", - добавили в пресс-службе.