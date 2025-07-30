В регионе проводились мероприятия по укреплению зданий, отметил директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке было ожидаемым событием последних 30 лет, к нему готовились и ученые, и специальные службы, и местные власти, сказал ТАСС директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий.

"Это событие было самым ожидаемым в последние 30 лет. Дело в том, что у нас был долгосрочный прогноз, что сильное событие в данном районе обязательно произойдет, и Камчатка к этому готовилась, проводились мероприятия по укреплению зданий, целая программа была разработана", - сказал он.

Служба предупреждения цунами во время землетрясения среагировала блестяще, отметил Тихоцкий.

"Обратите внимание, как блестящее среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура, я потрясен, как здорово все на месте было организовано", - сказал он.

Тихоцкий добавил, что самые главные события мощного землетрясения уже прошли. Афтершоки будут ощутимыми, но не очень сильными.