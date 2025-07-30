Власти готовы к обращениям граждан, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу энергосистемы в Северо-Курильске, который пострадал от серии цунами, вызванных землетрясением на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия-24".

"Электрическую систему включили, и, в основном, она работает. Возможно, что есть локальные нюансы, но пока об этом информации нету. И система водоснабжения работает. То есть инженерные сети все включили, они работают", - сказал губернатор.

Он добавил, что власти готовы к обращениям граждан, помощь оказана в проведении ремонта и наведении порядка.