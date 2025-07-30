Живущих около береговой линии людей призвали уехать вглубь материка

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Филиппинские власти предупредили жителей восточной части страны об угрозе цунами, вызванного землетрясением на Камчатке. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии азиатской страны.

По его данным, землетрясение может вызвать волны высотой порядка одного метра в прибрежных регионах государства. Власти порекомендовали жителям ряда районов проявлять бдительность и не приближаться к береговой линии.

"Людям, чьи дома расположены очень близко к береговой линии соответствующих провинций, рекомендуется переехать вглубь материка", - указали в институте.

Подземный толчок магнитудой 8,7 произошел на Камчатке утром 30 июля. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.