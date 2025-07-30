По материалам суда, в начале апреля сотрудники военкомата остановили мужчину в Шепетовке для проверки документов, но тот оказал сопротивление и напал на сотрудника территориального центра комплектования

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шепетовский городской районный суд Хмельницкой области признал украинца виновным в насилии над сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и приговорил к трем годам лишения свободы за сломанный тому нос. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По материалам суда, которые приводит издание, в начале апреля сотрудники военкомата остановили мужчину в городе Шепетовке для проверки документов, но тот оказал сопротивление и напал на сотрудника ТЦК. Позже у военкома диагностировали перелом костей носа. Тогда против нападавшего открыли уголовное дело.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами избежать мобилизации.