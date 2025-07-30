Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов и объектов инфраструктуры для предварительной оценки масштабов вреда, сообщили в правительстве Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Документированное обследование зданий и инфраструктурных объектов города Северо-Курильска, а также оценка ущерба, нанесенного землетрясением и цунами, начнутся в четверг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов и объектов инфраструктуры для предварительной оценки масштабов ущерба. Особое внимание уделят печному отоплению и энергообеспечению. Завтра начнется документированное обследование, после чего будут проведены работы по оценке и ликвидации ущерба", - цитируют в пресс-службе мэра Северо-Курильска Александра Овсянникова.

Горожане возвращаются в свои дома после сильного землетрясения - город расположен в безопасной зоне. Однако угроза цунами в прибрежной зоне острова все еще сохраняется.

В 10:30 (2:30 мск) в Северо-Курильске произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Тихом океане, в 360 км от города. После землетрясения пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.

Пострадавших и серьезных разрушений нет. Цунами не обошло стороной и Сахалин - волна высотой 28 см отмечена в Стародубском, а в Поронайском районе ее уровень достиг 38 см. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора и правительства региона.