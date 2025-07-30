Основной причиной отключения стали повреждения на воздушной линии электропередачи, сообщили в правительстве региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в городе Сальске Ростовской области, где более 2,8 тыс. жителей оставались без света после атаки БПЛА. Об этом сообщили в правительстве региона.

Во вторник вечером врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал о том, что более 2,8 тыс. жителей Сальска остаются без света после ночной атаки БПЛА.

"Сотрудники АО "Донэнерго" завершили работы по восстановлению электроснабжения потребителей в городе Сальске. Основной причиной отключения стали повреждения на воздушной линии электропередачи, полученные в результате атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате атаки в Сальске погибли водитель автомобиля и два сапера, которые разминировали беспилотник ВСУ. Также были повреждены более 50 квартир, 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов.