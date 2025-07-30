Участники экспедиции ощутили только сильную качку, сообщили в проекте

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мощное землетрясение, зафиксированное в среду на Камчатке, не повлияло на участников экспедиции Тихоокеанского плавучего университета. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

"Наша экспедиция Тихоокеанского плавучего университета продолжает работать в штатном режиме. Сильное землетрясение, которое зафиксировали на Камчатке, к счастью, никак не повлияло на участников экспедиции. С судна получена сводка по электронной почте уже после толчков. Единственные неприятности - сильная качка, которую ощутили на корабле", - говорится в сообщении.