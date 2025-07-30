Специалисты провели санитарную обработку помещений учреждения, сообщила прокуратура региона

САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Вспышку энтеровирусной инфекции выявили среди воспитанников интернатного учреждения в городе Балакове Саратовской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Установлено, что несколько несовершеннолетних, находящихся в интернатном учреждении, госпитализированы в больницу с энтеровирусной инфекцией. В медицинском учреждении несовершеннолетним оказана помощь", - сообщили в надзорном ведомстве. Число заболевших пока не уточняется.

В связи со случившимся прокуратура организовала проверку. Специализированная организация провела санитарную обработку помещений учреждения.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.