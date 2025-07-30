Необходимости в эвакуации жильцов нет, сообщили в правительстве Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Обследование всех домов Камчатского края завершат в течение недели, уже осмотрено около 600 из них, необходимости в эвакуации жильцов нет. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"По поручению губернатора Камчатского края [Владимира Солодова] проводится проверка жилфонда Камчатского края. В течение недели будет завершено обследование всех домов региона", - говорится в сообщении.

Имеются данные от 35 управляющих компаний, всего осмотрено около 600 домов. В основном зафиксированы косметические повреждения, однако несколько адресов требуют дополнительного инструментального обследования, необходимости в эвакуации жителей нет.

Государственная жилищная инспекция совместно с управляющими компаниями ведет сбор информации и осмотр домов. Глава региона поручил инспекции обеспечить сбор всей информации с муниципалитетов, и далее по тем зданиям, в которых наибольшее количество нареканий, направить специалистов для проведения инструментальной проверки.