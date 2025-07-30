Также не выявили серьезных повреждений жилфонда, сообщили в правительстве Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Разрушения объектов энергетической инфраструктуры не выявлены в Камчатском крае после землетрясения. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"В настоящий момент разрушений объектов энергетической инфраструктуры не выявлено, все станции и сети работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском, Елизовском муниципальном округе и Вилючинском городском округе не выявили серьезных повреждений жилфонда, добавили в правительстве.

В нескольких домах зафиксированы трещины и незначительные затопления квартир. В поселке Термальном повреждена кирпичная труба одного из домов, в детском саду №6 Вилючинска и школах №3 и №9 выявлены повреждения. Уточняется, что детсад приостановил работу до 4 августа. В детском саду №15 в Петропавловске-Камчатском зафиксированы повреждения конструкций, по другим объектам отмечены только косметические дефекты.