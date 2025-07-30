Страны континента, имеющие выход к Тихому океану, готовы провести эвакуацию населения в прибрежных районах при необходимости

МЕХИКО, 30 июля. /ТАСС/. Страны Латинской Америки, имеющие выход к Тихому океану, заявили об угрозе цунами у своего побережья после землетрясения в Камчатском крае и проводят эвакуацию населения.

"После землетрясения на Камчатке <...> у тихоокеанского побережья Колумбии ожидаются сильные течения и цунами", - говорится в заявлении Национального отдела по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии. Власти отдали приказ об эвакуации части прибрежных районов республики.

Служба гражданской обороны Мексики сообщила, что "ожидаются колебания уровня моря от 30 см до 1 метра вдоль побережья Тихого океана". Аналогичные предупреждения выпустили в Перу, Эквадоре, Панаме и Чили. Отмечается, что власти стран готовы провести эвакуацию населения в прибрежных районах при необходимости.